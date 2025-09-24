Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kdo způsobil škodu za téměř 2 miliony?

Krádež na stavbě fotovoltaické elektrárny na Rychnovsku. 

Rychnovští kriminalisté na počátku tohoto týdne přijali oznámení týkající se rozsáhlé krádeže na stavbě fotovoltaické elektrárny v Doudlebách nad Orlicí, ke které mělo dojít v nočních hodinách z neděle 21. září na pondělí 22. září. Zatím neznámý pachatel či pachatelé měli vniknout na oplocený pozemek, odkud odcizili komponenty budované fotovoltaické elektrárny za téměř 2 miliony korun.

Policisté žádají případné svědky, kteří si v uvedené době v okolí stavby všimli podezřelých osob nebo neobvyklého pohybu vozidel, případně mají další informace, které by mohly vést k objasnění případu, aby nás kontaktovali prostřednictvím linky 158.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

24. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

