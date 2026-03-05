Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo způsobil nehodu v Železnici?
Dopravní policisté z Jičína hledají svědky nehody autobusu.
Dne 3. března 2026 v 15:00 hodin došlo na silnici II. třídy číslo 286 v obci Železnice, v ulici Tyršova ve směru jízdy od obce Valdice na Bradleckou Lhotu, k dopravní nehodě.
Dosud nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem, pravděpodobně červené barvy, nerespektoval vodorovné dopravní značení. Řidič autobusu, který stál se zapnutou směrovkou vlevo a chtěl odbočit vlevo do ulice Tyršova, v daný moment z levé strany předjížděl nezjištěný řidič a došlo ke střetu levé přední části autobusu s pravou částí nezjištěného vozidla. Nezjištěný řidič následně z místa nehody odjel směrem na Bradleckou Lhotu, aniž by zastavil a splnil povinnosti dané zákonem. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 30 tisíc korun.
Policie ČR žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali obcí Železnice a dále směrem na Semily a mohou přispět k objasnění této dopravní nehody, aby poskytli jakékoli informace či kamerové záznamy z palubních kamer vozidel. Každá informace může pomoci k přesnému zjištění průběhu události.
5. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský