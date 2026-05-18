Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo způsobil nehodu v Nové Pace
Policisté hledají svědky.
Od nedělního podvečera policisté z dopravního inspektorátu v Jičíně šetří dopravní nehodu, ke které mělo dojít během nedělního odpoledne 17. 5. 2026, přibližně mezi 15:00 hod. až 16:45 hod. v obci Nová Paka, ulice K Hájku.
Dosud neustanovený řidič s nezjištěným vozidlem se pravděpodobně plně nevěnoval řízení, kdy nezjištěnou části zřejmě při zajíždění do parkovacího místa narazil do zaparkovaného vozidla značky Volkswagen a následně z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil zákonné podmínky účastníka dopravní nehody. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle Volkswagen předběžně stanovena na částku 25 000 Kč.
Policie ČR žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v ulici U Hájku, v Nové Pace a mohou přispět k objasnění nehody, aby poskytli jakékoli informace.
Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158.
18. května 2026
por. Mgr. Martin Stránský