Kdo viděl havárii Opelu Meriva?
ZNOJEMSKO: Má někdo ze svědků záznam z palubní kamery?
V úterý 21. října došlo na silnici mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Drnholcem k dopravní nehodě. Stala se pár minut před půl čtvrtou hodinou odpolední. Řidička osobního vozu Opel Meriva jela od Drnholce směrem na Hrušovany nad Jevišovkou a při projíždění levotočivé zatáčky na horizontu vyjela mimo silnici. Zastavila se až v poli s autem přetočeným koly vzhůru. Zraněnou řidičku pak transportoval vrtulník do nemocnice v Brně. Několik svědků nám již informace poskytlo, ale k řádnému objasnění žádáme další svědky. Zejména by nám pomohly záznamy z palubních kamer. Pokud tedy ještě někdo viděl tuto havárii a má konkrétní záznam uložen, nechť se obrátí na znojemské dopravní policisty na telefonní číslo do kanceláře 974 641 256 nebo přímo na výjezdový mobil 724 189 025. Děkujeme.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 4. listopadu 2025