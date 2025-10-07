Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo včera večer poškodil vozidla?
Kostelečtí policisté pátrají po svědcích.
Policisté v Kostelci nad Orlicí přijali v pondělí 6. srpna večer oznámení o poškození několika zaparkovaných vozidel v ulicích Vilímkova a Komenského ve Vamberku. Zatím neznámý pachatel měl kolem 21:30 během několika minut poškodit 5 zaparkovaných vozidel různých značek. Řádění vandala odnesla především jejich vnější boční zrcátka, která dosud nezjištěným způsobem poškodil. Škody na poškozených vozidlech byly předběžně odhadnuty na desítky tisíc korun.
Policisté žádají případné svědky, kteří si mohli v uvedenou dobu všimnout podezřelé osoby nebo jakéhokoliv nestandardního dění v dané lokalitě, aby nás kontaktovali na tel. 974 536 711 nebo prostřednictvím linky 158.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení hrozí zatím neznámému pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
7. října 2025
