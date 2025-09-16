Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo se vloupal do kostela v Kačerově?
Peníze na dobročinné účely z pokladničky zmizely.
Policisté z obvodního oddělení v Rokytnici v Orlických horách přijali v uplynulých dnech oznámení o vloupání do kasičky a krádeže peněz z kostela v obci Zdobnice, části Kačerov.
Dosud neznámý pachatel měl zřejmě v období od 10. - 26. srpna vypáčit visací zámek pokladničky pevně připevněné na mřížích vstupu do vnitřní části kostela, ze které odcizil finanční hotovost v řádech stokorun.
Policistům se přes veškerou snahu zatím nepodařilo případ objasnit, proto se obracíme na veřejnost. Vyzýváme občany, kteří si mohli v uvedené lokalitě všimnout pohybu podezřelé nebo neznámé osoby, nebo mají informace, které by nám mohly pomoci s objasněním případu, aby kontaktovali rokytnické policisty na tel. 974 536 731 nebo bezplatnou linku 158.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
por. Mgr. Andrea Muzikantová