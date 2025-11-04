Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo posprejoval protihlukovou stěnu?
Policie žádá veřejnost o pomoc při objasnění vandalismu v Nové Pace.
Policisté z obvodního oddělení Nová Paka přijali oznámení o poškození sendvičové protihlukové stěny na silnici I/16 v obci Nová Paka – Štikov, konkrétně na mostě přes ulici Přibyslavská ve směru na Jičín. K události mělo dojít v období od 7. do 21. října. Zatím neznámý pachatel nasprejoval na stěnu graffiti nápis o velikosti 3 x 1,5 m, a to oranžovou barvou s černým lemováním. Předběžná škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což zatím neznámému pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
V souvislosti s prověřovaným případem se obracíme na veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud máte informace, které by mohly přispět k objasnění případu, disponujete kamerovým záznamem z palubní kamery, nebo poznáváte rukopis vandala, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 532 651 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
Děkujeme za spolupráci.
4. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová