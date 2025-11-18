Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kdo poškodil autobusovou zastávku?

Policisté z Jičína hledají svědky. 

Policisté z obvodního oddělení v Jičíně se aktuálně zabývají případem poškození autobusové zastávky, která se nachází u silnice I/16 za obcí Dolní Lochov.

K události mělo dojít v době od ranních hodin 12. listopadu 2025 do ranních hodin 13. listopadu 2025. Dosud neznámý pachatel, případně více pachatelů, posprejoval plexisklo zastávky černým nápisem o rozměrech přibližně 0,6 × 0,8 metru. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku 10 000 Kč.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc. Pokud jste si v uvedené době všimli podezřelé osoby nebo nestandardního dění v dané lokalitě, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 533 651 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.

18. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský

Odkazy do noveho okna

Poškozená autobusová zastávka

Poškozená autobusová zastávka 

Detailní náhled

Poškozená autobusová zastávka

Poškozená autobusová zastávka 

Detailní náhled

Poškozená autobusová zastávka

Poškozená autobusová zastávka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 