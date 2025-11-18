Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo poškodil autobusovou zastávku?
Policisté z Jičína hledají svědky.
Policisté z obvodního oddělení v Jičíně se aktuálně zabývají případem poškození autobusové zastávky, která se nachází u silnice I/16 za obcí Dolní Lochov.
K události mělo dojít v době od ranních hodin 12. listopadu 2025 do ranních hodin 13. listopadu 2025. Dosud neznámý pachatel, případně více pachatelů, posprejoval plexisklo zastávky černým nápisem o rozměrech přibližně 0,6 × 0,8 metru. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku 10 000 Kč.
Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc. Pokud jste si v uvedené době všimli podezřelé osoby nebo nestandardního dění v dané lokalitě, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 533 651 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
18. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský