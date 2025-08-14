Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo odcizil kabely?
Několik kilometrů kabelů zmizelo ze stavby v Kostelci nad Orlicí.
Policisté již podruhé během dvou týdnů přijali oznámení o krádeži kabelů ze stavby v Pelcově ulici, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu. K prvnímu skutku mělo dojít v období 23. – 29. července. Zatím neznámý pachatel či pachatelé si z vnitřní části objektu odnesli několik smotků kabelů o délce 1,5 km za téměř 50.000 korun. Druhé oznámení jsme přijali ve středu 13. srpna. Tentokrát mělo předešlou noc ze stavby zmizet přibližně 5 km elektrických CYKY kabelů, které již byly zabudovány do zdí a připraveny k zaházení omítkou. Škoda na odcizených kabelech byla odhadnuta na 160.000 korun a současně vznikla další škoda společnosti, která rekonstrukci provádí v souvislosti s opětovným zabudováním kabelů do desítky bytů a dvou společných chodeb.
Kostelečtí policisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, zjišťují veškeré okolnosti případů a provádí úkony směřující k jejich objasnění.
Pokud jste si v uvedeném období všimli podezřelého pohybu osob nebo vozidel v okolí stavby, nebo máte informace, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte obvodní oddělení policie v Kostelci nad Orlicí na telefonním čísle 974 536 711 nebo volejte linku 158.
por. Mgr. Andrea Muzikantová