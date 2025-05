Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poznáte ho?

JIČÍNSKO - Pomozte nám s objasněním krádeže elektrokola.

Novopačtí policisté prověřují krádež elektrokola, které zmizelo ze sklepní kóje bytového domu v ulici U Studénky v Nové Pace. K odcizení černo-žlutého pánského elektrokola zn. Crussis E-largo mělo dojít podle kamerového záznamu pravděpodobně už 30. března kolem poledne. Zatím neznámý muž měl za pomoci šroubováku otevřít vchodové dveře, poté vešel do domu, rozpačitě se rozhlížel kolem a pokračoval do sklepních prostor. Po zhruba 20 minutách ho kamera zachytila, jak vyšel ze sklepních prostor s jízdním kolem odpovídajícím popisu, na kolo nasedl a odjel. Celkovou škodu na odcizeném elektrokole a příslušenství jeho majitel odhadl na více než 20.000 korun. Jediné, co mu po kole zbylo, je jeho baterie, kterou z kola vždy demontuje.

Policistům se přes veškeré provedené úkony nepodařilo do současné doby případ objasnit, a proto se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc se ztotožněním podezřelého. Pokud muže poznáváte, kontaktujte nás prostřednictvím linky 158 nebo se obraťte přímo na policisty obvodního oddělení v Nové Pace na tel. 974 532 651.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody, za což zatím neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta.

22. května 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

