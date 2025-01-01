Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kdo naboural octavii ?
U koupaliště v Lulči někdo naboural zaparkované auto.
Bohužel neslavný konec mělo koupání v Lulči pro řidičku Škody Octavie. Ve čtvrtek 14. srpna asi v 17. hodin zaparkovala na parkovišti u koupaliště Libuše a když se k modré octavii ve 20 hodin vrátila, zjistila, že někdo vozidlo naboural a z místa ujel.
Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 25. 8. 2025