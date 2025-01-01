Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kdo naboural octavii ?

U koupaliště v Lulči někdo naboural zaparkované auto. 

Bohužel neslavný konec mělo koupání v Lulči pro řidičku Škody Octavie. Ve čtvrtek 14. srpna asi v 17. hodin zaparkovala na parkovišti u koupaliště Libuše a když se k modré octavii ve 20 hodin vrátila, zjistila, že někdo vozidlo naboural a z místa ujel.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 25. 8. 2025

Odkazy do noveho okna

IMG_1680

IMG_1680 

Detailní náhled

IMG_1689

IMG_1689 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 