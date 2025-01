Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kdo je tam?

PŘÍBRAMSKO - Nový projekt cílí na bezpečnost seniorů.

Jedná se o projekt zaměřený na seniory, který se uskutečnil koncem roku ve spolupráci Policie ČR a Městského úřadu v Březnici. V rámci projektu proběhla beseda, kde policistka seznámila přítomné seniory s trestnou činností páchanou na dříve narozených, jako jsou různé podvody, krádeže, vloupání do obydlí apod. Přiblížila jim i novinky týkající se bezpečnosti silničního provozu. Seniorům pak byla nabídnuta bezplatná montáž zabezpečovacího zařízení, a to ve formě dveřního panoramatického kukátka a bezpečnostního řetízku, které bylo pořízeno z finančních prostředků získaných v rámci daného projektu z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2024. Pracovníci města následně provedli a ještě provádí montáž daných komponent, především do bytů patřících městu Březnice, které jsou určeny pro seniory žijící v domech s pečovatelskou službou a na vstupních dveřích tyto zabezpečovací prostředky chyběly. Kukátko zaručuje přehlednou kontrolu prostoru před dveřmi a řetízek se používá ke zvýšení bezpečnosti při pootevření dveří.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

13. leden 2025

vytisknout e-mailem