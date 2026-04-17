Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Každý den jeden podvedený
Od začátku roku jsme v kraji zaevidovali 172 podvodů, jen za uplynulý měsíc jich přibylo 43.
Počty případů kyber podvodů stále rostou. Ač se policisté a média snaží podvodné legendy medializovat, stále se objevují další a další případy. Jen za uplynulý měsíc jich přibylo dalších 43. Celkem v kraji evidujeme 289 případů kyberkriminality z toho je celkem 172 podvodů. Jeden z dalších šetří českobudějovičtí policisté, kterým oznámila žena, že ji v polovině března kontaktoval neznámý pachatel s tím, že je třeba zhodnotit peníze, které má na účtu u bankovního institutu. Žena se nechala přemluvit k instalaci aplikací do svého zařízení, tudíž došlo k přístupu třetích osob do jejího mobilního telefonu a internetového bankovnictví. Následně došlo z jejího účtu k několika platbám v souhrnné výši bezmála 130 000 korun.
Pamatujte, že podvodníci se vás stále snaží připravit o vaše peníze pod záminkou různých legend. Bohužel se jim to stále daří. Policisté ani bankéři vám nebudou volat s tím, že máte své peníze přeposílat na cizí účty. Rozhodně si do svého mobilu neinstalujte neznámé aplikace a neumožňujte tak přístup třetím osobám.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. dubna 2026