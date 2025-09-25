Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Každoroční činnost policistů na vodním díle Nechranice
Kontroly provádíme společně s rybářskou stráží.
Poslední letní den policisté územního odboru Chomutov opět vyrazili společně s rybářskou stráží Českého rybářského svazu Ústí nad Labem na kontrolu vodní plochy na Nechranicích. Jednalo se o jednu z několika kontrol, kterých se policisté v letošním roce zúčastnili.
Policisté při těchto akcích poskytují především součinnost pracovníkům rybářské stráže při výkonu rybářského práva a sami se zároveň zaměřují na dodržování pravidel vyplývajících ze zákona o vodách nebo z dalších předpisů – tedy kontrolují plnění povinností provozovatelů plavidel a dodržování zákazu plavby.
Kromě kontrol na vodní hladině policisté prováděli také kontrolu břehů, kde se zaměřili zejména na protiprávní jednání související s kempováním v záplavové zóně nebo parkování vozidel na břehu vodního díla. Tam, kde prohřešek nestačilo vyřešit domluvou, uložili policisté pokutu nebo přestupek oznámili příslušnému správnímu orgánu. Zmíněné akce probíhaly od května do konce září, přičemž blokové pokuty policisté uložili v 15 případech, dalších 6 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu.
Mimo uvedené kontroly se plavební hlídka policie podílela společně s Vodní záchrannou službou ČČK Nechranice na dohledu během závodů plachetnic, které se na Nechranicích pravidelně konají. Záchranářům patří poděkování, neboť díky výborné spolupráci si mohli policisté pod odborným dohledem vyzkoušet situace, kdy dojde k převrácení plachetnice, ale také různé způsoby záchrany osob z vody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
25. září 2025