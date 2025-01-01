Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Každá kapka krve znamená naději
Na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno se sešla padesátka policistů, aby darovala krev.
Dnes dopoledne se na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno sešla padesátka policistů, kteří společně darovali krev. Dva z nich se navíc rozhodli zapsat do registru dárců kostní dřeně.
Darování krve patří k nejjednodušším, a přitom nejdůležitějším způsobům, jak pomoci lidem v ohrožení života. Pro policisty, kteří denně zasahují při dopravních nehodách či vážných úrazech, má tento čin ještě hlubší význam. Každá kapka, kterou dnes věnovali, může pomoci dětem i dospělým, pacientům na operačních sálech, lidem zotavujícím se po úrazech nebo těm, jejichž život závisí na pravidelných transfuzích. Jak se shodli všichni účastníci, dobrý pocit ze záchrany života, úsměvy a skvělá nálada jsou tou největší odměnou.
Jedním z dárců byl i policista, který dnes absolvoval jubilejní desátý odběr a odnesl si medaili Prof. MUDr. Jana Janského. Symbolicky tak ukázal, že darovat krev není jednorázový čin, ale gesto, které má smysl opakovat.
Velké poděkování patří celému týmu transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno, který se o dárce skvěle postaral, a také Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR za podporu celé akce.
Policisté věří, že jejich příklad může inspirovat i širokou veřejnost, protože darovat krev znamená darovat život.
mjr. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 23. září 2025