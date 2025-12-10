Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kauce za 110 tisíc korun
Práce "dálničářů" je vidět a je potřebná.
Policisté dálničního oddělení ze Stříteže v uplynulých dnech uložili zahraničním řidičům šest kaucí v celkové hodnotě 110 tisíc korun.
Ve dvou případech zastavili cizince na silnici I/33, kteří jeli rychlostí 145 a 148 km/h, přestože zde platí limit 90 km/h. Oba řidiči přišli na místě o řidičský průkaz a zaplatili každý kauci ve výši 10 tisíc korun.
váženíDalších pět řidičů bylo přistiženo při kontrolním vážení, kdy překročili největší povolenou hmotnost jízdní soupravy. Čtyři z nich, zahraniční řidiči, museli uhradit kauce v celkové hodnotě 80 tisíc korun. Pátý přestupce, český řidič, byl oznámen příslušnému správnímu orgánu.
Dálniční policisté odhalili také dva řidiče pod vlivem alkoholu. Jeden byl zastaven na dálnici D11, kterému policisté uložili kauci 10 tisíc korun. Druhého z nich kontrolovali "dálničáři" v Chotěvicích, kde nadýchal 0,40 promile a navíc v obci překročil dovolenou rychlost, když jel 63 km/h místo padesátky.
Policie apeluje na všechny řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a předcházeli tak nebezpečným situacím na silnicích.
por. Pižlová Šárka, DiS.
10.12.2025, 10:15