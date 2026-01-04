Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Kaskadérský manévr zastavil provoz na trati
Oznámení o muži sraženém v kolejišti mělo šťastný konec. Vy to ale nezkoušejte!
Dnes krátce po 13. hodině odpoledne jsme na linku 158 přijali oznámení, že vlak těsně před zastávkou Dlouhá Třebová na Orlickoústecku srazil muže v kolejišti. Na místo proto okamžitě vyrazilo několik policejních hlídek a dalších složek IZS. Policisté společně s hasiči začali po muži okamžitě pátrat, avšak v místě údajného střetu nikoho nenašli. Po několika desítkách minut ale nalezli dvacetiletého nezraněného muže v nedaleké stráni. Ten jim potvrdil, že se snažil přejít přes koleje. Na poslední chvíli si ale všiml přijíždějícího vlaku, který už byl natolik blízko, že by nestihl uskočit a tak si lehl mezi koleje a počkal, až nad ním vlak projede. Při tomto kaskadérském manévru jako zázrakem netrpěl žádné zranění.
Policisté u mladíka provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Z události si mladý muž kromě nepříjemné zkušenosti odnesl také oznámení o přestupku podle zákona o drahách, neboť se pohyboval v kolejišti mimo vyznačené místo. Řešení události zastavilo železniční provoz na zhruba jednu hodinu.
por. Mgr. Iveta Kopecká
