Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Karambol na silnici způsobilo kolo fabie uvolněné za jízdy
Nehoda si naštěstí nevyžádala vážné následky.
Vlivem špatného technického stavu uletělo řidiči fabie za jízdy levé přední kolo, což vedlo k jeho střetu s protijedoucím vozidlem tovární značky Honda CR-V. Nehoda se stala v pátek před polednem na silnici třetí třídy číslo 2624 nedaleko Kvítkova na Českolipsku. Řidič fabie v té době projížděl od obce Kozly na Českou Lípu.
Poté, co ztratil kolo, ztratil i kontrolu nad řízením. Následky nehody v tomto případě naštěstí závažné nebyly. Přivolaná zdravotnická záchranná služba na místě ošetřila viníka nehody a spolujezdce z Hondy bez nutnosti jejich převozu do nemocnice a škodu na obou vozidlech jsme na místě odhadli na 190 000 korun. Dechové zkoušky u obou řidičů potvrdily, že pod vlivem alkoholu nebyly.
Uvolněné kolo z jedoucího vozidla představuje velké nebezpečí nejen pro ostatní auta, ale především pro chodce a cyklisty, které může i smrtelně zranit. V této souvislosti připomínáme, že je povinností řidiče udržovat vozidlo v bezvadném technickém stavu.
20. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková