Kapka naděje od břeclavských policistů

BŘECLAVSKO: Pátek třináctého nebyl o pověrách, ale o skutečné naději a odvaze pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Pátek třináctého nebyl o pověrách, ale o skutečné naději a odvaze pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Na hematologicko-transfuzním oddělení břeclavské nemocnice se sešla třicítka policistů a občanských zaměstnanců, aby darovali krev a plazmu, dary, které mají tu moc zachraňovat životy. Každá kapka krve může být tím rozdílem, který rozhodne mezi životem a smrtí. Pomůže pacientům na operačním sále, podpoří zotavení těch, kteří se potýkají s následky úrazů, a přinese úlevu těm, jejichž život závisí na pravidelných transfuzích.

Pro břeclavské policisty není darování krve jednorázovým gestem, ale zakořeněnou tradicí. Dvakrát ročně přicházejí ve skupinách, aby pomohli, a individuálně darují krev i během roku. Navíc jsou připraveni kdykoli reagovat na výzvy nemocnice a darovat krev, když je to nejvíce potřeba.

Akce „Daruj krev s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra“ je mnohem víc než jen organizovanou událostí. Je to výzva pro nás všechny, připomínka, že každý z nás má v sobě sílu být hrdinou. Zachránit život není komplikované, stačí jen odvaha udělat první krok. Pokud jste zdraví a přemýšlíte, zda se zapojit, nechte se inspirovat. Možná právě vaše krev bude tím zázrakem, na který někdo čeká. Policisté z Břeclavi už svůj příběh napsali, napište ten svůj i vy. Vaše krev může být kapkou naděje.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 13. prosince 2024

