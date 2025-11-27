Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kamion v protisměru na dálnici
Pokud jste viděli na D3 kamion viděli, volejte policisty.
Policisté z dálničního oddělení Borek vykonávali dne 14. listopadu hlídkovou činnost na dálnici D3, když okolo 05:15 hodiny přijali dvě oznámení o tom, že okolo 150 km ve směru na Kaplici jede kamion v protisměru. Policisté okamžitě vyrazili tuto inforaci ověřit. Vzhledem k tomu, že žádné vozidlo v protisměru nepotkali, je předpoklad, že se někde na dálnici otočilo a pak pokračovalo správným směrem. Policistům se podařilo zijstit, že tento neznámý řidič jel v čase mezi 04:50 a 05:15 hodinou po dálnici D3. Na dálnici najel zřejmě na 159 km. Pohyboval se ve směru jízdy, který je určen na Kaplici, on jel tedy na České Budějovice. Ve směru jízdy měl pokračovat až na cca 157 km dálnice, kde se tedy zřejmě otočil.
Pokud jste ve zmíněný čas po dálnici projížděli a toto vozidlo jste viděli, případně jste měli zapnuté své palubní kamery v autě, kontaktujte policisty na telefonní číslo 974 227 902 nebo volejte přímo linku 158.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@pcr.gov.cz
27. listopadu 2025