Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
"Kamion tým"
Dopravní policisté pravidelně provádí vážení vozidel nákladní přepravy.
Jak jsme vás již v nedávné době informovali, dopravní policisté provádí pravidelné vážení nákladních vozidel, kdy k tomu využívaní moderní techniku, která s přesností váží hmotnost jednotlivých náprav. Tento tzv. Kamion tým zastavil koncem července řidiče, cizí státní příslušnosti, jedoucího s nákladním vozidlem tovární značky Iveco s zapřaženým přívěsem, na němž měl naložené tři osobní vozidla. Na výzvu k předložení dokladů v rámci mezinárodních dohod AETR, uvedl, že veze svá vozidla a toto nepotřebuje. Policisté českobudějovického dopravních inspektorátu zjistili, že jeho tvrzení není pravdivé, protože nedisponoval tachografem, eurolicencí a další potřebné doklady a při vážení na vahách překročil povolenou mez.
Za jeho protiprávní jednání mu byla uložena kauce ve výši 42 000 korun a příkaz na místě ve výši 15 000 korun.
Například zmínění policisté od začátku roku provedli již více jak 150 vážení nákladních vozidel, kdy 140 z nich bylo přetížených.
V obdobných akcích budou pokračovat v následujících týdnech i měsících.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
10. srpna 2025