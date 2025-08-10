Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

"Kamion tým"

Dopravní policisté pravidelně provádí vážení vozidel nákladní přepravy. 

Jak jsme vás již v nedávné době informovali, dopravní policisté provádí pravidelné vážení nákladních vozidel, kdy k tomu využívaní moderní techniku, která s přesností váží hmotnost jednotlivých náprav. Tento tzv. Kamion tým zastavil koncem července řidiče, cizí státní příslušnosti, jedoucího s nákladním vozidlem tovární značky Iveco s zapřaženým přívěsem, na němž měl naložené tři osobní vozidla. Na výzvu k předložení dokladů v rámci mezinárodních dohod AETR, uvedl, že veze svá vozidla a toto nepotřebuje. Policisté českobudějovického dopravních inspektorátu zjistili, že jeho tvrzení není pravdivé, protože nedisponoval tachografem, eurolicencí a další potřebné doklady a při vážení na vahách překročil povolenou mez.

Za jeho protiprávní jednání mu byla uložena kauce ve výši 42 000 korun a příkaz na místě ve výši 15 000 korun.

Například zmínění policisté od začátku roku provedli již více jak 150 vážení nákladních vozidel, kdy 140 z nich bylo přetížených.

V obdobných akcích budou pokračovat v následujících týdnech i měsících.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

10. srpna 2025

Zastavení řidiče Iveca s přívěsem 1.

Zastavení řidiče Iveca s přívěsem 2

Zastavení řidiče Iveca s přívěsem 3

Zastavení řidiče Iveca s přívěsem 4

