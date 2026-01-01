Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kamion sjel mimo komunikaci
Dva chodci stačili naštěstí odskočit.
Policisté vyšetřují havárii nákladního vozidla, ke které došlo na Blanensku včera krátce po půl sedmé večer. Nákladní vozidlo najelo na krajnici a sjelo z dosud nezjištěných příčin do silničního příkopu.
Po krajnici v té době šli dva chodci. Přijíždějícího nákladního vozu si všimli a zastavili, tak aby je mohlo bezpečně objet. Náklaďák však sjel ze silnice do příkopu a mířil přímo na ně. Chodci stihli včas uskočit, takže k přímému střetu s vozidlem naštěstí nedošlo. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Při incidentu se zranil spolujezdec v autě a oba chodci, kteří utrpěli lehká zranění během úskoku před kamionem.
nprap. Petra Hrůzová, 9. června 2026