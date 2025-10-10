Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kamion s dřevem se převrátil u Předmíře

Řidič měl v dechu přes 2,7 promile. 

Ve čtvrtek 9. října 2025 došlo u obce Předmíř k dopravní nehodě jízdní soupravy převážející náklad dřevěných hranolů. Řidič, 36letý cizinec, jel od obce Lnáře směrem na Předmíř. Krátce po půl sedmé ráno nezvládl řízení a s vozidlem sjel vpravo mimo komunikaci, kde se souprava převrátila na bok. 

Přivolaní policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která ukázala 2,7 promile alkoholu v dechu. Muž při nehodě neutrpěl žádné zranění, vzniklá škoda však byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. 

por. Mgr. Jaromíra Nováková
10. října 2025

