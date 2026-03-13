Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kamerové / zvukové záznamy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Konkrétně žádám o poskytnutí těchto informací a podkladů:
1. kamerových záznamů z palubních kamer policejního vozidla účastnícího se dopravní
2. kamerových záznamů z tělových kamer policistů, kteří byli na místě nehody přítomni,
3. informace, zda Policie ČR disponuje dalšími kamerovými záznamy k uvedené události (např. z městského kamerového systému nebo jiných zdrojů), a pokud ano, žádám o jejich poskytnutí.
Povinný subjekt následně předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad 1. Záznam z palubní kamery policejního vozidla účastnícího se dopravní nehody nebyl pořízen.
Ad 2., 3. Kopie kamerových záznamů z tělových kamer policistů a z městského kamerového systému na DVD nosiči si můžete vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2.
Oldřiška Šlosarová, 13.03.2026