Kamerové / zvukové záznamy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí zvukového záznamu z policejního vozidla, které ho míjelo jako osobu pohybující se na jízdním kole (viz jeho přiložený videozáznam), a který měl být tímto manévrem policejního vozidla údajně ohrožen.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:

Požadovaný zvukový záznam z vozidla nebyl pořízen, neboť kamera umístěná ve služebním vozidle konkrétní registrační značky zaznamenává výhradně obrazový záznam vnějšího prostoru před vozidlem a technicky neumožňuje pořizovat či ukládat zvukovou stopu. Současně nebyly aktivovány ani osobní kamery policistů, protože v dané době neprováděli žádný služební úkon, u něhož je povinnost pořizování záznamu stanovena Pokynem policejního prezidenta č. 89/2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů.

Oldřiška Šlosarová, 05.12.2025

