Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kamerové / zvukové záznamy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"… 1) všech Vámi uchovávaných obrazových, zvukových a audiovizuálních záznamů z prostor uvnitř budovy Místního oddělení Nusle Policie ČR na adrese Svatoslavova 288/10, 14000 Praha 4 - Nusle. Konkrétně žádám o záznamy z pondělí 15. 12. v době mezi 14:40 a 15:15 (mé návštěvy tamtéž) z prostor, ve kterých jsou řešeny úkony s občany a kde se mohou občané vyskytovat (zejména z recepce, případně kanceláří, CPZ...) včetně záznamů z těchto prostor z osobních kamer příslušníků Policie ČR, kterými mají zaznamenávat prováděné úkony.
2) osobního evidenčního čísla, délky služby u Policie ČR a hodnosti a/nebo pracovního zařazení u osoby ženského pohlaví, se kterou jsem po příchodu na oddělení osobně komunikoval a která mi zakázala nahrávání …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli sdělila následující:
ad 1) Kopii dostupného kamerového záznamu (2x kamerový obrazový záznam bez zvukové stopy/zvukový záznam není zaznamenáván a foto z kamerového záznamu z Vašeho odchodu) z požadovaného dne 15.12.2025 v době mezi 14:40 až 15:15 hodin z Vaší návštěvy Místního oddělení Nusle na DVD nosiči (systém povinného subjektu neumožňuje odesílání souborů - požadovaných videozáznamů v takové velikosti elektronickou cestou) si můžete vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Praha 4, Kongresová č. 2, po předchozí dohodě.
ad 2) Osobní evidenční číslo: 342129, délka služby 3 roky, hodnost podpraporčík/služební zařazení vrchní asistent.
Oldřiška Šlosarová, 23.01.2025