Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kamerové / zvukové záznamy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace týkající se ztraceného mobilního telefonu, který mu pravděpodobně vypadl z auta s uvedenou RZ dne 29.3.2026 v ulici Kurčatovova, Praha 10, blízko velké křižovatky s ulicemi Novopetrovická a Archimedova. Žádal o kamerový záznam z daného místa zhruba v čase 15:10 až 15:30 hod..
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Bylo provedeno šetření ohledně umístění kamer městského kamerového systému v ulici Kurčatovova, Praha 10, blízko velké křižovatky s ulicemi Novopetrovická a Archimedova. Bylo zjištěno. že kamery městského kamerového systému se v tomto místě nenacházejí. Povinný subjekt nemůže tedy Vámi požadovanou informaci poskytnout, neboť z výše uvedených důvodů jí nedisponuje.
Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026