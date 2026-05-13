Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kamerové / zvukové záznamy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informace týkající se ztraceného mobilního telefonu, který mu pravděpodobně vypadl z auta s uvedenou RZ dne 29.3.2026 v ulici Kurčatovova, Praha 10, blízko velké křižovatky s ulicemi Novopetrovická a Archimedova. Žádal o kamerový záznam z daného místa zhruba v čase 15:10 až 15:30 hod..

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:

Bylo provedeno šetření ohledně umístění kamer městského kamerového systému v ulici Kurčatovova, Praha 10, blízko velké křižovatky s ulicemi Novopetrovická a Archimedova. Bylo zjištěno. že kamery městského kamerového systému se v tomto místě nenacházejí. Povinný subjekt nemůže tedy Vámi požadovanou informaci poskytnout, neboť z výše uvedených důvodů jí nedisponuje.

Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026

