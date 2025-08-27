Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kamerové záznamy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal z důvodu škodní události o poskytnutí kamerového záznamu ze dne 13.7.2025, kdy si přes mobilní aplikaci pronajal osobní vozidlo, které si vyzvedl v ulici Evropská 859/115a, Praha 6, od konkrétní společnosti, která tuto službu nabízí.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila, že Policie ČR nedisponuje žádným náhledem kamer na uvedené požadované místo a jeho okolí.
Oldřiška Šlosarová, 27.8.2025