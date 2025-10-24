Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kam až sahá lidská hamižnost
Využil dobrého srdce staříka
To co jsou někteří schopni vymyslet, aby se dostali k penězům, už kolikrát přesahuje normální chápání. Muž z Litvínova napáchal několika set tisícovou škodu, přitom se vůbec nezdráhal jít za hranici lidské důstojnosti a pokory. Kladivem udeřil do svého blízkého okolí a zneužil dobrého srdce starého a nemocného pána, ovdovělého otce jeho přítelkyně.
Případem, který se začal psát na počátku loňského roku, se začali zabývat mostečtí policisté i kriminalisté. Na základě všech zjištění vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 48letého muže ze spáchání hned několika přečinů, a to neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, zpronevěry, poškození cizích práv, krádeže a úvěrového podvodu ve stádiu pokusu. Poškozený po ztrátě své ženy nabídl své dceři a jejímu příteli, že mohou společně sdílet bytovou jednotku. S tím souhlasili. A tady se zrodil nekalý plán k získání majetkového prospěchu. Obviněný přesvědčil seniora, aby si založil bankovní účet, na který mu bude chodit starobní důchod. Z účtu pak měly být pohodlněji placeny výdaje na bydlení v Mostě, kterými jsou nájem, elektřina a televizní poplatky. S tím důvěřivec souhlasil. Společně přes internetové bankovnictví nastavili trvalé příkazy za uvedené služby. Stíhaný měl ovšem jako příjemce plateb nastavit svůj bankovní účet. Tím se začala roztáčet dluhová spirála, protože peníze na nájem, elektřinu ani televizní poplatky dotčeným společnostem nechodily. Závazky spojené s bydlením se rázem vyšplhaly na desítky tisíc korun. Vzhledem k dluhu byla nemovitost odstřižena od elektřiny. To ale obviněný nelenil a bytovou jednotku neoprávněně k elektrické energii opět připojil. Touto krádeží vznikla další třicetitisícová škoda. Poškozený senior se dokonce ocitl v evidenci dlužníků a Okresní soud v Mostě vydal platební rozkaz k úhradám z prodlení. Tím ale výčet hyenismu nekončí. Podle policistů si Litvínovan také přisvojil částku 15 tisíc korun, kterou mu senior předal na nákup přístroje na podporu dýchání. Toho se samozřejmě nikdy nedočkal. Vyšetřovatelka klade muži za vinu i to, že bez souhlasu vesele používal cizí účet jako svůj vlastní. Neoprávněně vybíral hotovost a platil u různých obchodníků. Pokusil se dokonce uzavřít úvěrovou smlouvu u jisté společnosti. Ta byla naštěstí ve schvalovacím procesu zamítnuta. Celková napáchaná škoda se vyšplhala na částku 450 tisíc korun. Vše dělal stíhaný velmi rafinovaně, protože jeho přítelkyně a dcera poškozeného o ničem nevěděla. Za tento neoprávněný majetkový prospěch a způsobenou škodu hrozí 48letému muži až pětiletý pobyt ve vězení.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
24. října 2025