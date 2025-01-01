Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kabely už neodnesli
Dvojici zlodějů zadrželi kriminalisté ve Stránské ulici přímo při činu. [VIDEO]
Úterní ranní zlodějská výprava k tramvajové trati do Stránské ulice skončila pro dvojici mužů neúspěšně. Stalo se tak především přičiněním kriminalistů, kteří jedenačtyřicetiletého muže a jeho o dva roky mladšího kumpána zadrželi ve chvíli, kdy se násilím dostali do rozvodné skříně a odstřihli několik kabelů. Ty pak odhazovali do blízkého křoví. Akce policistů, kteří svou aktivitou reagovali na řadu případů krádeží především měděných kabelů, přinesla cenný výsledek. Oba muži skončili v poutech a v policejní cele. Kriminalisté nyní zjišťují, jakou roli hrají v podobných případech z minulých dnů a týdnů. Zloději kabelů v poslední době řádili v Brně nejen na tramvajových tratích, ale i na stavbách a dalších místech. Oba muži musí přinejmenším počítat se stíháním za krádež.
por. Bohumil Malášek, 4. listopadu 2025.