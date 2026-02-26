Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Kabelům a měděným trubkám neodolal
Novojičínští kriminalisté muže obvinili. Skončil opět za mřížemi.
Před rokem opustil brány věznice, jeho touha po cizím majetku ho však dovedla zpátky za mříže. Od poloviny loňského prosince do letošního února policisté na Novojičínsku evidovali několik skutků vloupání do různých objektů, ze kterých mizelo vše, co se dalo zpeněžit, včetně kabelů a měděných trubek. Škoda na odcizených věcech se vyšplhala na víc jak 250 tisíc korun, škoda poškozením pak přesáhla půl milionu korun.
Novojičínští policisté díky své operativní činnosti a také osobní a místní znalosti zanedlouho přišli na stopu 30letému muži, který byl již několikrát odsouzen za majetkovou trestnou činnost. V polovině února na základě předchozího souhlasu státního zástupce muže zadrželi a předali do rukou novojičínským kriminalistům.
Jak se ukázalo, zadržený má mít na svědomí šest skutků vloupání. Jeho pozornosti neunikly neobydlené objekty jako průmyslové areály, rodinný dům v rekonstrukci či sklad. Z těch měl odcizit různé věci, od počítačů, nářadí, jízdních kol, hudebních nástrojů přes příruční pokladny s finanční hotovostí až po láhve s alkoholem. Někdy nezvládl všechny věci pobrat, tak si je měl nachystat a pak se pro svůj lup opakovaně vrátit. Ve dvou případech si měl „dát i tu práci“ s odřezáním a vytrháním kabelů a měděného potrubí. Odcizený materiál měl prodat ve sběrnách a získat tak několik tisíc korun.
Kriminalisté muže obvinili z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněný se ke skutkům doznal. Kradené věci měl prodávat, aby získal peníze na nákup drog. Část odcizených peněz a věcí se policistům podařila zajistit a po provedených úkonech mohly být navráceny svým majitelům. Kriminalisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby, který byl soudcem akceptován. Muž si nyní na rozhodnutí o vině a trestu počká opět za mřížemi. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
26. února 2026