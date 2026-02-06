Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
K nehodě tří vozidel na Rychnovsku letěl vrtulník
Čelní střet si vyžádal dvě zraněné osoby a komunikaci zablokoval na 6 hodin.
Vážná dopravní nehoda včera v dopoledních hodinách zaměstnala všechny složky integrovaného záchranného systému na Rychnovsku. K té došlo krátce před desátou hodinou dopoledne na silnici II. třídy č. 321 mezi obcemi Častolovice a Libel. Řidič vozidla zn. Škoda Octavia jedoucí ze směru od Častolovic se zřejmě plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, kde se bočně střetl s nákladní soupravou zn. DAF jedoucí v opačném směru od Solnice na Častolovice. Po bočním střetu s nákladní soupravou měl řidič opětovně přejet do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem zn. Mercedes Benz, které jelo za nákladní soupravou ve stejném směru jízdy na Častolovice.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění 33letého řidiče z osobního vozidla zn. Škoda a 75letého řidiče nákladního vozidla zn. Mercedes. Oba byli z místa transportovaní do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mladší z mužů letecky. U obou řidičů nebylo možné provést dechové zkoušky vzhledem k jejich zranění, proto policisté nařídili odběry biologických materiálů. U třetího nezraněného 57letého řidiče nákladní soupravy policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem.
Policejní hlídky po dobu dokumentování kolegů ze skupiny dopravních nehod a následně při odklízení jejích následků odkláněly provoz celkem šest hodin, než byla silnice v obou směrech zcela zprůjezdněna. Předběžná škoda na vozidlech, komunikaci a dopravním zařízení byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.
Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího prověřování. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.
6. února 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová