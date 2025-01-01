Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
K nadcházející mikulášské nadílce a silvestrovským oslavám
Od 1. prosince 2025 platí nová pravidla pro používání zábavní pyrotechniky, včetně ochranných pásem a širších pravomocí obcí.
S blížící se mikulášskou nadílkou, vánočními svátky a silvestrovskými oslavami apelujeme na občany, aby věnovali zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti i ochraně svého okolí. Tradiční mikulášská setkání každoročně přivádějí do ulic velké množství dětí, rodičů a dalších účastníků.
Policisté na Děčínsku posílí hlídkovou službu zejména v podvečerních hodinách, aby zajistili klidný průběh akcí a předcházeli dopravním komplikacím. Žádáme řidiče, aby byli v této době mimořádně ohleduplní, počítali s vyšším pohybem chodců a přizpůsobili tomu svou jízdu.
I následné období vánočních svátků a především Silvestr bývá́ tradičně spojováno s používáním zábavní pyrotechniky.
Připomínáme, že od 1. prosince 2025 vstoupila v platnost novela zákona o zábavní pyrotechnice, která výrazně mění pravidla jejího využívání.
Nově byla zavedena ochranná pásma kolem nemocnic, stacionářů, domovů pro seniory, zoologických zahrad, útulků a dalších objektů, kde je použití pyrotechniky zakázáno. Současně byla posílena pravomoc obcí, které mohou určit další území, kde nebude možné pyrotechniku používat vůbec. Občané by proto měli sledovat místní vyhlášky a rovněž se seznámit s mapou zakázaných zón, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Odkaz zde: Omezení používání pyrotechniky
Policisté budou při kontrole dodržování těchto pravidel postupovat stejně jako v předchozích letech. Každé podezření na porušení zákonných omezení či obecně závazných vyhlášek prověříme a zaevidujeme. Podle konkrétní situace můžeme věc oznámit příslušnému správnímu orgánu nebo ji, pokud to okolnosti dovolí, nově vyřídit také v příkazním řízení přímo na místě.
V průběhu celého prosince dochází k posílení výkonu služby, a to jak během mikulášských akcí, tak i v době vánočních trhů a silvestrovských oslav. Policisté se zaměřují na bezpečný průběh veřejných akcí, dohled nad dodržováním pravidel pro používání pyrotechniky, kontrolu ochranných pásem vymezených zákonem i na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v silničním provozu.
Nadcházející období prožijte bezpečně, s ohleduplností a respektem k novým pravidlům. Vaše zodpovědné chování přispěje k tomu, aby si Mikuláše, Vánoce i příchod nového roku užili všichni, včetně dětí, seniorů i zvířat.
Děčín 4. prosince 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje