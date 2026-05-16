Jupiter v Praze
Policisté Obvodního ředitelství policie Praha IV provedli z pátku na sobotu policejní akci Jupiter, která byla zaměřena na zajištění vnitřního pořádku, bezpečnosti a předcházení páchání protiprávního jednání s cílem snížit kriminalitu.
Akce pod názvem Jupiter byla rozdělena do tři části a začala v pátek v devět hodin ráno. Zúčastnili se jí policisté z pořádkové, kriminální a cizinecké policie, dále příslušníci Celní správy, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a strážníci MP Praha. V dopoledních hodinách proběhla kontrola jedné z pražských tržnic, která byla zaměřena na možný prodej zboží porušující práva duševního vlastnictví nebo závady v prodávaných potravinách. V odpoledních hodinách policisté kontrolovali lesoparky v Praze IV, squaty a objekty, v nichž přebývají osoby bez domova. Celá akce vyvrcholila ve dvaadvacet hodin dopravně bezpečnostní akcí, při které policisté provedli oboustrannou uzávěru ulice 5. května. Několik hodin pak kontrolovali řidiče motorových vozidel, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog, zda dodržují pravidla silničního provozu a mají potřebné dokumenty k řízení motorových vozidel. Celá akce skončila v časných ranních hodinách v sobotu.
V průběhu akce bylo zkontrolováno přes 1245 osob, z toho téměř 492 cizinců, přibližně 1030 osobních vozidel, 2 ubytovací zařízení a desítky příbytků a squatů, kde se zdržují osoby bez domova. Bylo zjištěno celkem 147 přestupků, z toho 47 ve veřejném pořádku, kdy 115 jich bylo vyřešeno příkazem na místě v celkové výši 164tis. Kč. Policisté vypátrali také 14 osob v celostátním pátrání, z toho 3 osoby byly k dodání do VTOS. V rámci DBA bylo zjištěno 7 řidičů pod vlivem alkoholu, 6 řidičů pod vlivem drog, 2 řidiči měli zákaz řízení, dále 100 dopravních přestupků, vyřešených příkazem na místě za 120tis. Kč z toho 17 oznámeno.V 1 případě byl odebrán průkaz řidiče taxislužby.
Při kontrole tržnice bylo Celní správou zadrženo bezmála 1200 ks zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví v hodnotě cca.10mil. Kč a dále skoro 200 párů obuvi v hodnotě cca. 4mil. Kč. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla 8 kontrol, přičemž bylo zjištěno jedno porušení spočívající v uvádění masa a masných výrobků neznámého původu na trh, a byla nařízena likvidace 305 kg živočišných produktů.
por. Mgr. Jan Rybanský
16. květen 2026