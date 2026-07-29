Policie České republiky  

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„Jsem terorista,“ zažertoval muž na letišti v Praze.

Místo procházky po Istanbulu tak v doprovodu policie opustil terminál letiště. 

K incidentu došlo na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze. Muž směřující do tureckého Istanbulu neprošel plynule bezpečnostní kontrolou poté, co u něj pracovníci odhalili powerbanku nesplňující povolené limity pro leteckou přepravu. Na upozornění personálu muž zareagoval podrážděně a v reakci na situaci neuváženě prohlásil, že je terorista.

Ačkoliv šlo podle pozdějšího vyjádření dotyčného o pouhý pokus o žert, bezpečnostní protokoly reagují na podobná klíčová slova okamžitě a bez výjimky. Na místo byla neprodleně přivolána hlídka cizinecké policie z místního inspektorátu a následně i pyrotechnici.

Pyrotechnici provedli důkladnou prohlídku muže i jeho osobních zavazadel s negativním výsledkem. Mezitím byla o situaci informována letecká společnost, která se na základě bezpečnostního rizika rozhodla cestujícího okamžitě vyloučit z přepravy. Vzhledem k tomu, že muž cestoval se svými dvěma nezletilými dětmi, znamenal tento zkrat okamžitý konec plánované dovolené pro celou rodinu. Muž tak i s dětmi za doprovodu policistů poklidně opustil prostor letiště.

Důrazné varování pro cestující: Slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouští bezpečnostní postupy. Policisté ani letištní bezpečnostní služba nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, frustraci či vtip. Jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniků, zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího. Myslete na to, než se vydáte na cestu. Nezodpovědným chováním nepřipravíte o zážitky jen sebe, ale i své nejbližší.

29. července 2026
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí, Ředitelství služby cizinecké policie

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