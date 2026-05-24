Johnny Depp v Táboře?
Žena naletěla internetovému podvodníkovi.
Věřili byste tomu, že vám píše hvězda z Hollywoodu? Někdo se nad tím pousměje, ale jsou případy, kdy lidé na tuto lest internetových podvodníků skutečně "skočí". Stejně tak se to stalo jedné poškozené z Táborska. Tu kontaktoval Johnny Depp. Přesněji řečeno neznámý podvodník, který se vydával za Johnnyho Deppa. Měl vytvořený profil na facebooku a pak ženě napsal prostřednictvím soukromého chatu. Nejprve jí nabídl, že o ní napíše knihu a pak, že přijede do Tábora, kde v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici. Následně ženu kontaktoval jeho manažer prostřednictvím emailu a požadoval po ní celkem čtyři platby - za fanouškovskou VIP kartu, za hotel, za služby a za návštěvu nemocnice. Žena této historce uvěřila a postupně naposílala na pachatelem uvedené účty bezmála 50 000 korun. Poté, co jí došlo, že se stala obětí podvodného jednání, se obrátila na policii. Táborští kriminalisté nyní po pachateli trestného činu podvodu pátrají. Tomu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Jihočeští policisté v rámci projektu KYBER RÁDCE upozorňují veřejnost na nejčastější typy internetových podvodů. Dávejte si pozor na své peníze, všechny informace si ověřujte a nenechte se oklamat.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. května 2026