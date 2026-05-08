Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Jmenování generálů

Další dva ředitelé jsou od dnešního dne brigádními generály. 

Prezident republiky Petr Pavel dnes u příležitosti Dne vítězství jmenoval do hodnosti brigádního generála ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Jiřího Mazánka.

Do stejné generálské hodnosti byl dnes jmenován také ředitel ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR Milan Prchal.

Prezident republiky jmenuje příslušníky bezpečnostních sborů do generálských hodností dvakrát ročně, a to u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a Dne vítězství.

8. května 2026
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR

