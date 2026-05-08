Jmenování generálů
Další dva ředitelé jsou od dnešního dne brigádními generály.
Prezident republiky Petr Pavel dnes u příležitosti Dne vítězství jmenoval do hodnosti brigádního generála ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Jiřího Mazánka.
Do stejné generálské hodnosti byl dnes jmenován také ředitel ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR Milan Prchal.
Prezident republiky jmenuje příslušníky bezpečnostních sborů do generálských hodností dvakrát ročně, a to u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a Dne vítězství.
8. května 2026
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR