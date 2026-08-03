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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jízda v protisměru na dálnici D3

Řidič osobního vozidla Suzuki mohl ohrozit další účastníky silničního provozu. 

Další případ protisměrné jízdy na dálnici v Jihočeské kraji šetří policisté z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Dne 25. července 2026 v době 14:41 hod. na dálnici D3, 149 km v katastru obce Kamenný Újezd, ve směru jízdy Kaplice – České Budějovice, mělo jet v protisměrném jízdním pruhu osobní vozidlo tovární značky Suzuki, bílé barvy. Případ šetří policisté z dálničního oddělení Borek, kteří přijmou informace nebo případně kamerový záznam na své služebně v Ševětíně, Zahradní 161, telefon 974 227 900, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

3. srpna 2026

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