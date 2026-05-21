Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Jízda pod vlivem drog se zákazem řízení, poškozená čtyři vozidla a útěk z místa nehody
Policisté dopadli muže, který řídil vozidlo z Liberce do Jablonce nad Nisou pod vlivem drog a se zákazem řízení. Od jedné dopravní nehody ujel a od druhé utekl.
Tento týden v úterý v 19.35 hodin policisté na lince 158 přijali oznámení o řidiči jedoucím s vozidlem Škoda Octavia modré barvy z Liberce přes Starý Harcov do Jablonce nad Nisou s tím, že jeví známky požití alkoholu nebo drog.
Do míst, kudy měl uvedený muž s vozem jet, byly okamžitě vyslány hlídky policistů hlídkových služeb z Liberce i z Jablonce nad Nisou. Než však policisté jedoucího muže vypátrali, stačil v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády při míjení poškodit protijedoucí vozidlo Škoda Kamiq a bez zastavení pokračoval v jízdě, až vjel do protisměru jednosměrné ulice Boženy Němcové. Tam nezvládl řízení a narazil do dvou zaparkovaných vozidel Citroen a Fiat Scudo. Fiat byl tímto nárazem ještě posunut na vedle něj stojící Ford Focus.
Po této dopravní nehodě ovšem řidič Škody Octavie z místa utekl a policisté na lince 158 o této události přijali další dvě oznámení. Policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem, kteří vzápětí dorazily na místo, začaly utíkajícího řidiče pronásledovat. Jako první ho doběhli policisté z liberecké hlídkové služby u budovy základní školy v ulici Mozartova a krátce před dvacátou hodinou ho zajistili.
Následně provedenými kontrolami policisté zjistili, že se jedná o 19letého muže, který má v současné době vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do srpna příštího roku. Alkohol u něj sice provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek, vyloučili, ale výsledek provedeného orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek byl již pozitivní – na THC, Metampfetamin/Ampfetamin. Lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem krve, se po provedeném poučení podrobit odmítl. Navíc na dosud neznámém místě ještě v Liberci poškodil na vozidle, které řídil, pravou přední pneumatiku, a celou cestu do Jablonce nad Nisou již jel na „prázdném“ kole po ocelovém disku.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pachateli takového skutku v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
21. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí