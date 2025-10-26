Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Jízda na dálnici v protisměru
Opilý řidič způsobil dopravní nehodu.
Dnes po 0:30 hodině došlo na Písecku k dramatické události. Po dálnici D4 se v protisměru pohybovalo vozidlo značky Subaru a to ve směru ze Středních do Jižních Čech. Ve vozidle jel řidič (nar. 1974), který se rozhodl dálnici opustit u Nové Hospody. Na sjezdu z dálnice, konkrétně již na silnici 1/20, se čelně srazil s protijedoucí dodávkou značky Ford. Policisté, kteří na místo dorazili, zjistili, že řidič Subaru řídil pod vlivem alkoholu. Nadýchal více než 1,4 promile. Při nehodě utrpěl zranění a byl odvezen do nemocnice. Druhý řidič vyvázl nezraněn. Kvůli nehodě byla silnice uzavřena až do 2:45 hodiny.
Případem se nyní zabývají písečtí kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a obecné ohrožení z nedbalosti. Průběh celé události je předmetem dalšího šetření.
Policisté v souvislosti s touto nehodou připomínají, jak se chovat, pokud se omylem dostanete na dálnici do protisměru:
- nikdy se na dálnici neotáčejte,
- zastavte na krajnici, ideálně vedle nejpomalejšího pruhu,
- zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto lépe vidět,
- oblečte si reflexní vestu, co nejrychleji opusťte vozidlo a schovejte se za svodidla,
- volejte policii na linku 158 a informujte policisty o své poloze, vyčkejte než hlídka dorazí.

26. října 2025