Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Jihomoravští policisté se připravují na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna
Na bezpečnost fanoušků i plynulost dopravy budou během ligových utkání dohlížet desítky policistů.
Jihomoravští policisté se již několik měsíců intenzivně připravují na zahájení nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže, ve kterém budou jižní Moravu reprezentovat dva brněnské kluby – FC Zbrojovka Brno a Artis Brno. Cílem připravovaných bezpečnostních opatření je zajistit bezpečný průběh utkání pro fanoušky, obyvatele města i všechny návštěvníky Brna.
Přípravy probíhají od začátku letošního roku, kdy se začaly rýsovat reálné šance na postup obou klubů do první ligy. Policisté v úzké spolupráci s městem Brnem, Městskou policií Brno, zástupci klubů a Ligovou fotbalovou asociací postupně vytvářeli bezpečnostní opatření odpovídající zvýšenému zájmu fanoušků i nárokům nejvyšší soutěže.
Významnou oblastí příprav je doprava v okolí stadionu. V době konání vybraných utkání bude v jejich blízkosti zavedena zvláštní úprava provozu. V některých úsecích, zejména v okolí stadionu, může dojít k omezení nebo dočasnému uzavření průjezdu vozidel. Přijatá opatření mají zajistit bezpečný pohyb fanoušků, umožnit plynulý průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a přispět také k ochraně majetku obyvatel nejen v okolí sportoviště.
Na bezpečnost během jednotlivých utkání budou dohlížet desítky policistů nad rámec běžného výkonu služby. Do opatření budou zapojeni příslušníci pořádkové, cizinecké a dopravní policie, kriminalisté, členové antikonfliktního týmu, policisté speciální pořádkové jednotky, kynologové i policisté na služebních koních. V případě potřeby bude možné využít také podporu Letecké služby Policie České republiky.
Policisté zároveň navazují na zkušenosti z předchozích sezon, kdy FC Zbrojovka Brno působila v nejvyšší soutěži. Na základě dosavadních poznatků již byly vytipovány rizikovější zápasy, zejména se soupeři z Ostravy a Prahy. Právě těmto utkáním bude věnována zvýšená pozornost z hlediska bezpečnostních opatření.
S návratem první ligy lze očekávat vyšší návštěvnost stadionu, větší koncentraci osob i zvýšenou intenzitu dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách před začátkem i po skončení utkání. Policisté proto posílí dohled nad veřejným pořádkem, bezpečností a plynulostí silničního provozu.
Policie doporučuje fanouškům, aby při cestě na utkání, zejména na zápasy s očekávanou vyšší návštěvností, přednostně využívali městskou hromadnou dopravu. V případě, že se rozhodnou přijet automobilem, je vhodné počítat s možným dopravním zatížením v okolí stadionu, vyrazit s dostatečným časovým předstihem a obrnit se trpělivostí. Řidiči by zároveň měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství a respektovat pokyny policistů i přechodné dopravní značení. Díky tomu lze předejít komplikacím a přispět k bezpečnému a plynulému průběhu sportovních akcí.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. července 2026