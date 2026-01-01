Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Jihomoravští policisté oslavili Světový den dárců krve odběrem
U příležitosti Světového dne dárců krve se jihomoravští policisté zapojili do hromadných odběrů krve hned ve čtyřech městech jižní Moravy. Odběry proběhly na transfuzních odděleních ve Fakultní nemocnici Brno, v Nemocnici Břeclav, v Nemocnici Vyškov a v Nemocnici Znojmo.
U příležitosti Světového dne dárců krve se jihomoravští policisté zapojili do hromadných odběrů krve hned ve čtyřech městech jižní Moravy. Odběry proběhly na transfuzních odděleních ve Fakultní nemocnici Brno, v Nemocnici Břeclav, v Nemocnici Vyškov a v Nemocnici Znojmo.
Celkem se do akce zapojilo více než sto padesát dárců. V Brně přišlo darovat krev 104 policistů, v Břeclavi 18, ve Vyškově 11 a ve Znojmě 24. Více než padesát z nich sedělo v darovacím křesle úplně poprvé.
Nejvíce dárců dorazilo tradičně do Fakultní nemocnice Brno z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Vzdělávacího zařízení Brno. Mezi prvodárci byli z velké části nově nastupující policisté, kteří teprve začínají svou cestu v uniformě a už teď vědí, že pomáhat má smysl i mimo ni. Zkušenost přitom ukazuje, že právě ti, kdo darují poprvé ve skupině, se často stávají pravidelnými dárci a pokračují v darování ve svém volném čase a ve svých regionech. Právě tak se postupně rozrůstá základna pravidelných dárců.
Policisté si jsou vědomi, jak zásadní roli hraje dostupnost krve například při vážných dopravních nehodách nebo jiných závažných úrazech. Letní období je přitom z hlediska dostupnosti krevních zásob tradičně náročnější, a proto má každý odběr o to větší význam.
Cílem hromadných odběrů není jen přímá pomoc pacientům, ale především inspirace pro širokou veřejnost. Smyslem je ukázat, že darovat krev může každý zdravý člověk, a rozšířit tak základnu pravidelných dárců.
Jihomoravští policisté se do dárcovství krve zapojují opakovaně v rámci projektu Daruj krev s Policií České republiky a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR i v rámci projektu Daruj krev s IZS.
mjr. Miroslav Měchura, 18. června 2026