Jihočeští policisté opět slavili úspěch v anketě Policista roku
V prestižní anketě obsadili naši policisté přední příčky hned ve třech kategoriích.
V pátek večer proběhl na Pražském hradě slavnostní večer, při kterém byli již tradičně vyhlášeni vítězové prestižní ankety Policista roku. Z osmi kategorií byli hned ve třech úspěšní naši policisté. Ti již tradičně patří, co se týče počtu umístění na třech prvních oceňovaných pozicích, k těm nejlepším. Tentokrát jsme úspěch zaznamenali v kategoriích Specialista roku, Čin roku a Velitel roku.
Specialista roku
2. místo - mjr. Michaela Jodlová - vedoucí odboru mezinárodních vztahů jihočeského policejního ředitelství
Mimořádná žena jak v životě soukromém tak profesním. Tak se dle svých kolegů, rodiny a přátel dá charakterizovat major Michalea Jodlová.
Když se z médií veřejnost dozví o vyřešení závažných zločinů s mezinárodním přesahem, každý si za tím představí obdivuhodnou práci kriminalistů a vyšetřovatelů, ale málokdo si uvědomí, že svoji nezastupitelnou a zcela jedinečnou roli v celém procesu mají také ti, jejichž posláním a specializací je zprostředkovávat komunikaci se zahraničními bezpečnostními sbory a justičními orgány, a že by toto svoje poslání nemohli úspěšně plnit, pokud by na budování mezinárodní spolupráce a partnerství dlouhodobě systematicky nepracovali. Jedním z těchto specialistů je právě mjr. Bc. Michaela Jodlová. U policejního sboru působí od roku 2009 a posledních několik let je vedoucí odboru mezinárodních vztahů. Ocenění své práce získala jak na své domácí půdě, tak od zahraničních významných policejních osobností.
Michaela Jodlová působí jako styčný bod mezi Policií ČR a zahraničními bezpečnostními složkami. Její činnost zahrnuje nejen mezinárodní spolupráci, podporu při potírání přeshraniční kriminality, přítomnost při společných realizacích, ale také zajišťuje a kontroluje, aby výměna informací probíhala v souladu s mezinárodními standardy a právními předpisy. Jakmile je potřeba mezinárodní spolupráce či komunikace pracuje i mimo svou pracovní dobu – kdykoliv, ochotně a vždy v dobré a pozitivní náladě.
Zastupuje a reprezentuje Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje na mezinárodních jednáních, kde tlumočí, a zároveň tato jednání organizuje a zajišťuje po administrativní stránce. Rakouští i němečtí policejní partneři na ní při všech jednáních spoléhají. Policejní ředitelé i policejní prezidenti jí osobně znají a má jejich plnou důvěru. I díky ní se tak dobré jméno policie šíří i za hranicemi našeho státu.
Čin roku
3. místo - nprap. Jan Grosschopf - oddělení hlidkové služby územního odboru České Budějovice
Nprap. Jan Grosschopf je již devatenáct let součástí týmu policistů oddělení hlídkové služby územního odboru České Budějovice. Za dobu služby na tomto oddělení si prožil mnohé, protože „hlídkaři“ jsou ve většině případů na místě oznámení jako první. Rychlé rozhodovací schopnosti, profesní znalosti, nasazení a zkušenosti. Všechny tyto vlastnosti policista Groschopf má, a proto patří k těm, od kterých se policejní nováčci mohou učit. V loňském roce byl za svou práci oceněn hned několikrát. Čin, za který byl nominován se odehrál v prosinci minulého roku, když ve svém osobním volnu zakročil v DOC Mercury proti muži, který ohrožoval kolemjdoucí nožem a vulgárně je urážel. Policista nezaváhal, muže zpacifikoval a přivolal posily. V polovině října téhož roku pak výborně vedeným rozhovorem rozmluvil mladíkovi jeho úmysl ukončit život. Nprap. Grosschopf je také spolu s kolegy držitelem Zlatého záchranařského kříže z roku 2012. Tehdy policisté zachránili několik lidí z hořícího domu.
Velitel roku
2. místo - mjr. v.v. Zdeněk Koperdák - vedoucí zásahové jednotky jihočeského policejního ředitelství
"Mozek právníka a srdce bojovníka“, čtyři slova, která vystihují pana mjr. Mgr. Zdeňka Koperdáka, nyní již bývalého vedoucího zásahové jednotky jihočeské policie. Tento policista zasvětil celý svůj profesní život policejní službě. Vypracoval se tzv. „od píky“, prošel několika odděleními, aby svoji policejní kariéru po 45 letech služby ukončil jako velitel elitního útvaru jihočeské policie. U policejního sboru působil takřka celý svůj život. Profesionalita, odbornost, rozhodovací schopnosti, podpora svých lidí, tak se dají charakterizovat vlastnosti velitele. Za dobu svého působení u sboru jeho podřízení a kolegové o něm hovoří jako o člověku, na kterého je naprosté spolehnutí. Vždy byl připraven pomoci jak ve službě, tak i nyní, ač už by nemusel. Výsledky práce jihočeské zásahové jednotky za dobu jeho působení hovoří jasně. Desítky výborných zákroků a mnoho umístění v prestižních závodech jednotek s mezinárodní účastí. Jako velitele si jej vážili a váží spolupracovníci napříč republikou.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. května 2026