VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně

Č. j. KRPC-105435-3/ČJ-2025-0201IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie \jihočeského kraje                                                                                                                                                              odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                     kontaktní místo České Budějovice                                                                                                                                                                            Plavská 2                                                                                                                                                                                                                   370 07 České Budějovice                                                    

Č. j. KRPC-105435-3/ČJ-2025-0201IZ                                                                                                            České Budějovice 14. srpna 2025

                                                                                                                                                                         Počt listů: 1

OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA

Dne 11. srpna 2025 byla na naší součást Policie České republiky, Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice uložena zbraň:

-  pistole samonabíjecí, značky Walther, model P-38, ráže 9 mm Luger, výrobní číslo: 2833m

Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra České republiky.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice a souběžně na elektronické adrese.

                                                                                                                                       npor. Bc. Jan Švepeš                                                                                                                                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne: 14.08.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 14.02.2026

