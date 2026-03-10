Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Jičínští policejní veteráni se potkali se současným vedením
Hlavní témata - AMOK, PRVOSLED, VELITEL POLICIE.
Stejně jako v roce 2025 se i letošní setkání policejních veteránů Jičínska neslo v duchu hlavního motta spolku Veterán Policie České republiky: ÚCTA – PŘÁTELSTVÍ – POMOC.
V pátek 27. února 2026 se v 15 hodin setkali policejní veteráni se současným vedením Územního odboru Policie ČR Jičín. Přivítal je v zasedací místnosti jičínského policejní ředitelství ředitel územního odboru plk. Mgr. Petr Mucha, MBA. Společně s nprap. Alešem Brendlem připravili setkání a následnou besedu, tentokrát zaměřenou na aktuální téma: AMOK – aktivní střelec, systém PRVOSLED a projekt VELITEL POLICIE.
Zatímco v loňském roce se veteráni dozvěděli novinky z fungování územního odboru a nahlédli do oblasti kyberkriminality, letos padla volba na jiné, neméně důležité téma. Na úvod byli všichni přítomní seznámeni s projektem VELITEL POLICIE a se systémem PRVOSLED. Velkou poctou byla účast kolegů z Odboru služby pořádkové policie, Pohotovostního a eskortního oddělení Hradec Králové, kteří policejním veteránům předvedli svou nejmodernější techniku a nezbytné vybavení používané při výkonu služby. Následovala prezentace a odborný výklad z oblasti prevence, tentokrát zaměřený na problematiku AMOK – aktivního střelce a ochranu tzv. měkkých cílů. Výklad byl velmi přínosný a otevřel prostor pro následnou diskusi. Došlo na prohlížení starých policejních kronik a fotoalb, u kterých mnozí zavzpomínali na doby, kdy sami ještě u policie sloužili.
Z rukou krajského koordinátora veteránů pro Královéhradecký kraj plk. v. v. JUDr. Miroslava Mikouska převzal pamětní odznak nprap. Aleš Brendl a medaili II. stupně npor. Jan Pavlásek za jejich činnost ve prospěch spolku.
Významnou součástí setkání bylo také připomenutí, že policejní veteráni jsou trvalou a respektovanou součástí policejní rodiny. „Nesmírně si vážíme letité služby, profesionálních zkušeností i osobního nasazení všech, kteří stáli u budování dobrého jména Policie České republiky nejenom na Jičínsku. Veteránům patří upřímné poděkování – nejen za roky strávené ve službě, ale i za to, že jsou stále ochotni předávat mladším kolegům své znalosti, příběhy a hodnoty, na kterých policejní práce stojí. Péče, úcta a respekt k nim nejsou formalitou, ale naprosto samozřejmou součástí toho, jak chápeme tradici a kontinuitu policejní služby,“ poděkoval všem za hostitele ředitel jičínského územního odboru plk. Petr Mucha.
10. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský