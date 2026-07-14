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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jezdil pod vlivem

Pokusil se ujet policistům. (video) 

Hned dvakrát za poslední dobu přistihli šlapaničtí policisté za volantem vypůjčeného vozu padesátiletého muže, kteří řídil pod vlivem drog ve stavu vylučujícím způsobilost. Nijak mu nevadily ani tři platné zákazy řízení. V druhém případě se chtěl dokonce kontrole vyhnout a neuposlechl výzvy k zastavení. Jeho zběsilou jízdu pomohla ukončit až spolupráce několika hlídek a zastavovací pás, který se podezřelý marně pokusil objet. Po nějaké době pak z neznámých důvodů nezvládl řízení a havaroval. Muž se k situaci nevyjádřil, odmítl vypovídat. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení se zadržením. Muž se zodpovídá z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní a také z ohrožení pod vlivem návykové látky. V těchto dnech proběhne jednání u soudu. Na problém si zadělal i majitel vypůjčeného vozu, který si bude muset opravit a řešit se bude i škoda na betonových svodidlech, která zřejmě přesáhne 100 tisíc korun. Půjčení auta známému si tak doufejme do budoucna rozmyslí.

14.07.2026, mjr. Pavel Šváb

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