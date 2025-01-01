Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ještě si neodpykal trest a už mu hrozí další
Karvinští kriminalisté muže obvinili ze spáchání několika trestných činů. V současnosti je ve vězení.
Koncem srpna v nočních hodinách přijali policisté obvodního oddělení Karviná 1 oznámení o pohybu cizí osoby v jedné z ubytoven. Na uváděné místo neprodleně vyjela hlídka a zadržela zde podezřelého muže. Do budovy měl vniknout přes otevřené okno v patře, ke kterému měl vyšplhat po hromosvodu. Policisté následně zjistili, že na čtyřiatřicetiletého muže je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu a také, že se o něj z důvodu podezření z páchání dalších skutků zajímají kolegové napříč karvinským regionem.
Letos v březnu si měl přisvojit nalezenou platební kartu a pokusit se zaplatit dvě krabičky cigaret. To se nepovedlo, karta již byla zablokovaná.
V červenci měl vniknout do neuzamčeného zaparkovaného osobního auta a odcizit z něho mince, dvě čepice a kufr s nářadím.
Ke „vstupu“ do prodejny, ke kterému došlo zhruba o tři týdny později, měl již užít násilí. Dovnitř se měl dostat po vykopnutí spodního dílu dveří a odcizit měl různou elektroniku, mobilní telefony, oblečení, kosmetiku, motorový olej, dětskou výživu a další věci, vše v hodnotě téměř 50 tisíc korun.
Několik dnů nato měl po vypáčení dveří vniknout do provozovny a „odnést si“ elektroniku za více než 4 tisíce korun.
Ve druhé polovině srpna měl prokázat artistický výkon, když se měl vyšplhat po hromosvodu do výšky zhruba šesti metrů a přes otevřené okno vniknout do ubytovny. V budově pak měl prolézt světlíkem nade dveřmi, který byl zhruba ve dvoumetrové výšce, a z místnosti odcizit bourací kladivo. Na místo se vrátil také o několik dnů později, to již byl policisty zadržen. Ovšem do té doby měl spáchat ještě dva skutky.
Cihlou měl rozbít skleněnou výlohu a z prodejny odcizit monitor, reproduktory a další elektroniku, vše zhruba za 12 tisíc korun. Dostat se do skladu, kam se měl pokusit vniknout po vypáčení dveří, se mu ovšem podařit nemělo.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil čtyřiatřicetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jelikož nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, kam byl pravomocně odsouzen za předchozí trestnou činnost, byl obviněn také ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný muž je v současnosti již za mřížemi.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 22. 10. 2025