Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Jen do několika minut byl zadržen i s odcizenými věcmi
Policistům z Ostravy měl říct, že věci zrovna našel a nese je na stanici.
V minulých dnech na lince 158 policisté přijali oznámení o krádeži tašky s notebookem ze skladu firmy. Oznamovatel uvedl, že k události mělo dojít v centru Ostravy zhruba 15 minut před oznámením. Na místo okamžitě vyjeli policisté z obvodního oddělení Ostrava-střed, kteří získali možný pachatelův popis a začali s pátráním. Netrvalo dlouho a na ulici Tyršova zpozorovali muže, který v ruce nesl právě odcizené věci. Díky osobní znalosti věděli, že se jedná o osobu s kriminální minulostí a navíc odpovídal popisu. Na otázku, co to má za věci, měl připravenou jednoznačnou odpověď. Tašku měl zrovna najít a nést ji odevzdat na stanici. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezřelou osobu, která spáchala trestný čin, byl po předchozím souhlasu státního zástupce zadržen.
To však ještě netušil, že je v hledáčku kriminalistů, kteří si ho převzali do své gesce. Kriminalisté z centra Ostravy a Poruby díky vzájemné spolupráci ustanovili právě tohoto recidivistu, který měl spáchat v první polovině září další dva skutky. V prvním případě měl násilným způsobem vniknout přes vchodové dveře do vnitřních prostor wellnessu v centru Ostravy. Odcizit tam měl dvě nové televize, kávovar, reproduktor, ale také wifi router. V druhém případě měl za použití násilí vniknout do restaurace v Porubě. Tu měl prohledat, a poté ze zdi vytrhnout a odcizit dva trezory i s penězi.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 30letého muže, kterého obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Kriminalisté díky operativní činnosti a získaných poznatků zajistili jednu odcizenou televizi, kterou již bylo možné vrátit majiteli. Obviněný muž s policisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak sám uvedl, odcizené věci měl obratem prodat a získané peníze utratit za své potřeby. Svůj výslech ukončil slovy lítosti. Svým jednáním tak měl způsobit škodu včetně poškození za více než 250.000 korun. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.
dne 30. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková