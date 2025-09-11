Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Jel na spřáhle
Policisté pátrají po muži, který jel na spřáhle vagónu metra.
Dne 26. srpna jsme krátce po sedmnácté hodině odpolední přijali oznámení o muži, který jel na spřáhle metra a posléze utekl do tubusu. V místě došlo okamžitě k zastavení provozu metra a rozsáhlému pátrání, nicméně se jej policistům nepodařilo dohledat.
Na základě dalšího šetření policisté zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž je vidět, že muž poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagóny ve stanici metra Kačerov a jel až do stanice metra Roztyly. Zde podél tubusu přešel do přední části prvního vagónu, zde se opět zachytil spřáhla a jel do další stanice. Před odjezdem soupravy oslovil dosud neznámý mladík řidiče, ten se s největší pravděpodobností znal s mužem na spřáhle a měl odvést pozornost řidiče, aby ho při nasedání neviděl. Stejně tak kamery zachytili dalšího muže, který čekal ve stanici metra Chodov, kam hledaný na spřáhle dojel a ten jej při jízdě natáčel na mobilní telefon. Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu, ještě mnohem závažnější následky. Z důvodu zastavení provozu metra a přistavení náhradní povrchové dopravy také vznikla Dopravnímu podniku hl. m. Prahy finanční ztráta.
V současné chvíli policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví, kdy v případě dopadení a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody v délce až dvou let.
Vzhledem k tomu, že se do současné chvíle nepodařilo zjistit totožnost hledaného muže, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, nebo máte informace k dvojici mužů, kteří se s největší pravděpodobností s hledaným znali a jsou pro nás důležitými svědky, informace prosím předejte na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
11.9.2025