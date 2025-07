Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

„Jel jsem jen okolo“, tvrdil po vloupání

ZLÍNSKO: Ukrást nic nestihl, zadržel ho zaměstnanec.

V neděli nad ránem zažil zaměstnanec restaurace u Otrokovic scénu jako z akčního filmu. Když po noční akci přespal uvnitř provozovny, probudil ho nad ránem hluk. Uviděl postavu v bílé lékařské roušce. Nejdřív si pomyslel, že se mu to asi jenom zdá, ale když se podíval znovu, došlo mu, že je to realita a do restaurace se někdo vloupal.

Neváhal, po zloději hodil nejprve židli a poté nezvaného nočního návštěvníka zalehl, aby mu zabránil v útěku. Bylo jasné, že nepřišel na kávu. Muž zavolal na linku tísňového volání policie a do příjezdu hlídky zloděje držel, aby neutekl.

Policisté si podezřelého muže převzali a provedli nezbytné úkony. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, test na přítomnost omamných a psychotropních látek naopak pozitivní. Kriminalistický technik ohledal místo činu a policisté muže převezli do policejní cely.

Třicetiletý recidivista má v rejstříku trestů již dva záznamy – za porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Kriminalisté jej navíc prověřují v souvislosti s loupeží, které se měl dopustit na začátku letošních prázdnin. Nyní čelí podezření i z trestného činu krádeže. Vzhledem k předchozí trestní činnosti mu hrozí souhrnný trest odnětí svobody až na deset let.

Děkujeme zaměstnanci za jeho odvahu a statečnost, která pomohla zabránit dalším škodám. Současně ale varujeme: pokud se někdy ocitnete v podobné situaci, zavolejte policii a nezasahujte sami, pokud si nejste jisti svou bezpečností.

28. července 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

